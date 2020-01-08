Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen - Son Dakika
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Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

6 saat önce

Ardahan'da soğuk hava sonrası ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen, System.String[]

Ardahan'da soğuk hava sonrası ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.


Ardahan'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Damal'da 12, Çıldır'da 11, Hanak'ta 18, Posof'ta 8 dereceyi gösterdi.


Kentte etkili olan soğuk hava sonrası ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluştururken, bu doğa güzelliğini yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden fotoğrafladı.


Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Kış Ardahan'a yakışıyor. Kentte ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde. Buna rağmen şu anda hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece civarında. ve bu soğukla ortaya çıkan kırağı sonrası ağaçların beyaza bürünmesi eşsiz bir manzarayı da ortaya çıkartıyor. Bu güzel ve eşsiz görüntüleri görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz. Ardahan yaşanabilir ve huzurlu bir şehir" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Posof, Hanak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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