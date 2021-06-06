Ardahan'da düşen yıldırım can aldı - Son Dakika

Avcı'nın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. - ARDAHAN

Çevredekilerin yardımıyla, ambulansla Göle Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ardahan'da yıldırım isabet eden lise öğrencisi genç çocuk hayatını kaybetti. Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyünde hayvan otlatan Lise öğrencisi Faruk Avcı'nın (18) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Ardahan 'ın Göle ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 18 yaşındaki lise öğrencisi Faruk Avcı hayatını kaybetti.

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