Ardahan'ın Göle ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 18 yaşındaki lise öğrencisi Faruk Avcı hayatını kaybetti.
Ardahan'da yıldırım isabet eden lise öğrencisi genç çocuk hayatını kaybetti. Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyünde hayvan otlatan Lise öğrencisi Faruk Avcı'nın (18) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Çevredekilerin yardımıyla, ambulansla Göle Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avcı'nın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ardahan'da düşen yıldırım can aldı - Son Dakika