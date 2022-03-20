Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi

20.03.2022 21:42

Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi ARDAHAN - Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi

ARDAHAN - Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan'da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi
Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi
Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi - Son Dakika
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