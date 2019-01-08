Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

49 dakika önce

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Ardahan Valiliği, Ardahan, Güncel
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