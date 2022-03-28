Ardahan'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ardahan'da eğitime kar engeli

28.03.2022 09:28

Ardahan'da eğitime kar engeliARDAHAN Ardahan merkez, Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Ardahan'da eğitime kar engeli

ARDAHAN Ardahan merkez, Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan merkez başta olmak üzere Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

Öte yandan il genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken kapalı olan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları da devam ediyor.

Ardahan'da eğitime kar engeli
Ardahan'da eğitime kar engeli
Ardahan'da eğitime kar engeli

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Ardahan, Çıldır, Damal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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