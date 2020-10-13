Ardahan'da eğitimlerini tamamlayan bekçiler törenle göreve başladı - Son Dakika

Ardahan'da eğitimlerini tamamlayan bekçiler törenle göreve başladı

13.10.2020 10:21
Ardahan'da eğitimlerini tamamlayan bekçiler törenle göreve başladı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte göreve yeni başlayan bekçilere, "Vatandaşlarla olan diyaloglarda nezaketinizi elden bırakmayın.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte göreve yeni başlayan bekçilere, "Vatandaşlarla olan diyaloglarda nezaketinizi elden bırakmayın. Kendinize, anne babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz. Bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermemeliyiz." dedi.

Kentte eğitimlerini tamamlayan 20 çarşı ve mahalle bekçisi, törenle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçilerin görev yaparken anayasanın ve kanunların vermiş olduğu yetkileri adaletle, şefkatle ve hakkaniyetle kullanması gerektiğini söyledi.

Bekçilerden, devlet ile millete yan gözle bakacak ve zarar vermeye kalkacak olan insanlarla mücadelede asla taviz vermemelerini isteyen Öner, "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması noktasında sizlere çok önemli görevler düşecektir." dedi.

Öner, bekçilerden beklentilerinin tatlı dil ve güler yüz olduğunu belirterek, vatandaşlara bu şekilde yaklaşmalarını istedi.

Bekçilerin, görevini yaparken jandarma ve polis gibi devletin şefkat elini hissettireceğinden şüphesinin olmadığını aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterin. Vatandaşlarla olan diyaloglarda nezaketinizi elden bırakmayın. Kendinize, anne babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz. Bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermemeliyiz. Sokaklarda, caddelerde görevinizi yerine getirirken devletimizin vermiş olduğu üniformaya uygun bir vaziyette gezmelisiniz. Üniforma kutsaldır. Giyindiğiniz bu üniformanın hakkını vererek görevinizi en iyi şekilde ifa edeceğinize inancımız tamdır."

Törene, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Özdemir ve kurum müdürleri katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da eğitimlerini tamamlayan bekçiler törenle göreve başladı - Son Dakika

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