Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Kalecik köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor. Ekipler gelen ihbar üzerine yoğun kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan ve doğum sancısı çeken Fadime Aslanoğlu'na ulaşmak için yola çıktı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyün yolu açılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşılması sağlandı. Çalışmalar sonucunda köye ulaşan ekipler Aslanoğlu'nu Ardahan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yollarda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Ardahan il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda vatandaşlar mahsur kaldı, imdatlarına ekipler yetişti. Araçların bulunduğu yerlerde karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 aracı iş makineleri yardımıyla kurtardı.