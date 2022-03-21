Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu - Son Dakika
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Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

21.03.2022 09:31

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu Ardahan'ın Göle ilçesinde yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Kalecik köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Kalecik köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor. Ekipler gelen ihbar üzerine yoğun kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan ve doğum sancısı çeken Fadime Aslanoğlu'na ulaşmak için yola çıktı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyün yolu açılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşılması sağlandı. Çalışmalar sonucunda köye ulaşan ekipler Aslanoğlu'nu Ardahan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yollarda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Ardahan il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda vatandaşlar mahsur kaldı, imdatlarına ekipler yetişti. Araçların bulunduğu yerlerde karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 aracı iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

YORUMLAR
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Sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu Sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu - Son Dakika


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