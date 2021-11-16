Ardahan'da "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Proje kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi işbirliği ile kampüste stant kuruldu.
Stantta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personellerince ilgi alanlarına ilişkin Ardahan Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.
Öğrencilere konuyla ilgili broşürler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi öğrencilere anlatıldı - Son Dakika