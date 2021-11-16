Ardahan'da "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi öğrencilere anlatıldı - Son Dakika

Stantta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personellerince ilgi alanlarına ilişkin Ardahan Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Proje kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi işbirliği ile kampüste stant kuruldu.

Aşı olmayan hakim, koronavirüsün kurbanı oldu

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız