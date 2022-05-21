Ardahan'da "en iyi narkotik polisi anne" ve "KADES" uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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Ardahan'da "en iyi narkotik polisi anne" ve "KADES" uygulaması tanıtıldı

21.05.2022 12:42
Ardahan'da "en iyi narkotik polisi anne" ve "KADES" uygulaması tanıtıldı

Ardahan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Ardahan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı noktalarda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde hayata geçirilen KADES uygulaması ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile kadınlara yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ekipler, toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine yardımcı oldu.

Çalışmanın sürdürüleceği bildirildi. - ARDAHAN

Ardahan'da en iyi narkotik polisi anne ve KADES uygulaması tanıtıldı
Ardahan'da en iyi narkotik polisi anne ve KADES uygulaması tanıtıldı
Ardahan'da en iyi narkotik polisi anne ve KADES uygulaması tanıtıldı

YORUMLAR
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Türkiye, Tacikistan'daki gelişmelerinden endişeli Türkiye, Tacikistan'daki gelişmelerinden endişeli KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak
Kaynak: İHA

Narkotik, Ardahan, KADES, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' uygulaması tanıtıldı - Son Dakika


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