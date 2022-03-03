Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı

03.03.2022 15:02
Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı

Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan yağış ile eriyen kar, su baskınlarına neden oldu.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan yağış ile eriyen kar, su baskınlarına neden oldu.

Ardahan'da etkili olan yağışın ardından eriyen kar, Atatürk Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Kent merkezinde bazı evlerin bahçeleri sular altında kalırken, Atatürk Mahallesi Sanayi Yolu Caddesi'nde yolları kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol üzerinde tıkanan rögarlarda temizlik çalışması başlattı.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, "Gerekli tedbirler alındı. Kapalı olan menfezlerin tamamı açıldı" dediler. - ARDAHAN

Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı
Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı
Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı

YORUMLAR
500
Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı Eriyen kar bazı yolları suyla kapladı Eriyen kar bazı yolları suyla kapladı

Ardahan Belediyesi, Ardahan, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak'da var
15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement