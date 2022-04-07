Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı - Son Dakika
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Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı

07.04.2022 09:42
Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı

Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı.

Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı.

Kentte havaların ısınmasıyla ve etkili olan sağanak sonucu yüksek kesimlerdeki kar erimeye başladı. Sağanak yağmur ve eriyen kar suları sele neden oldu. Dereler ve kanallar taştı, yolları su bastı.

İnönü ve Halil Efendi mahallelerindeki bazı yollar ile Ardahan Devlet Hastanesi yolundaki su baskınları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve ekibi kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi.

Başkan Faruk Demir, olası sel riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyararak şunları kaydetti,

"Ardahan'da son 10-15 yılın en yüksek kar yağışı gerçekleşti. Üç gün daha sürmesini bekliyoruz. Bugün de bu manzara ile karşılaştık. Olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyorum. Ekiplerimiz de sahada sürekli teyakkuz halinde olacaklardır. Bu bir doğal afet ve bu noktada Karayolları ekipleri, DSİ ve AFAD ile birlikte ortak hareket etmek istiyoruz" dedi.

(Olgun Yıldız-İHA)

Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı
Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı
Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı

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Devlet Hastanesi, Ardahan, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı - Son Dakika


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