Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Ev Çöktü 1 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'da Ev Çöktü 1 Ölü, 2 Yaralı

10 dakika önce

Ardahan'ın merkeze bağlı Çetinsu köyünde kar yağışı sebebiyle kerpiç evin çökmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ardahan'da Ev Çöktü 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Ardahan'ın merkeze bağlı Çetinsu köyünde kar yağışı sebebiyle kerpiç evin çökmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Eflat Tüter'e (89) ait topraktan yapılmış kerpiç evin tavanı, dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle çöktü. Evde bulunan Tüter'in kızı Bilgeyiz Sancar (64) olay yerinde hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve eşi Kırmısiye Tüter (64) ise enkaz altında kaldı. Olay yerine giden AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu toprak ve odun yığınları arasından çıkarılan iki kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Vali Mustafa Masatlı, Çetinsu köyünde yaşanan olayın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Masatlı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Masatlı, köye de giderek çöken evde incelemede bulundu. AFAD yetkililerinden olayla ilgili bilgi alan Vali Masatlı, ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, yeni bir ev yapılana kadar ailenin kamuya ait bir lojmana yerleştirileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

AFAD, Ardahan, 3. Sayfa
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