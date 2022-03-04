Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı - Son Dakika
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Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı

04.03.2022 10:15
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı

Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı Ardahan'da etkili olan karla karışık sağanağın ardından kent merkezinde çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldığı bildirildi.

Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan karla karışık sağanağın ardından kent merkezinde çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldığı bildirildi.

Ardahan'da aşırı yağıştan dolayı derenin taşması sonucu evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları belediye ekipleri tahliye etti.

Gece saatlerinde Halilefendi Mahallesi'ndeki su kanalı aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Kanalın taşması, mahallede bulunan ev ve ahırlar su baskınına neden oldu. İhbar üzerine vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

Ev ve ahırı sular altında kalan Doğuş Yılmaz, "Gerçekten mağduruz. Hayvanlarımız şu anda dışarıda ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada herkes mağdur, beni sadece değil mağdur olan herkesi kurtarsınlar" dedi.

Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı
Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldı - Son Dakika


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