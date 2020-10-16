Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı

16.10.2020 11:03

Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde yaklaşık 10,3 kilogram esrar yakalanan kişi gözaltına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde yaklaşık 10,3 kilogram esrar yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağılı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Aydere köyünde yaşayan E.E'nin evinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Ateş" ile yapılan aramada, evin bazı bölümlerinde toplam 10 kilo 312 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli E.E. gözaltına alındı.

Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı
Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı
Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı
Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Ardahan, Hanak, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde kubar esrar yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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