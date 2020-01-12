Ardahan'da "Farabi ve Abay Yılı" etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Farabi ve Abay Yılı' etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Ardahan'da "Farabi ve Abay Yılı" etkinlikleri düzenlenecek

6 saat önce

Ardahan Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, kentte "Farabi ve Abay Yılı" kapsamında etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.

Ardahan'da

Ardahan Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, kentte "Farabi ve Abay Yılı" kapsamında etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.

Altınkaynak, yaptığı açıklamada, 2020'nin UNESCO tarafından "Farabi ve Abay Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Ardahan'da okuyan Kazakistanlı öğrencilerle kutlama yaparak buna katkı sunmak istediklerini belirten Altınkaynak, Abay'ın Türk ve İslam dünyası için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kazakistan'da düzenlenecek etkinliklere katılacağını ifade eden Altınkaynak, "İlkbaharda da Ardahan'da etkinlik yapmayı planlıyoruz. 19. yüzyılda Kazak Türklerinin yazılı edebiyatının ortaya çıkmasında en önemli rolü Abay Kunanbayev oynamıştır. Abay, üslup ve yenilikçi düşünceleriyle kendinden sonraki Kazak aydınlarının örnek aldığı bir kişi olmasından dolayı hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu nedenlerle UNESCO tarafından Kazakistan'da 2020 yılı 'Farabi ve Abay Yılı' ilan edilmiştir." diye konuştu.

Edebiyat, Ardahan, Farabi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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