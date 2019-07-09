Son Dakika Haberleri: Ardahan'da FETÖ/PDY operasyonu
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Ardahan'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Ardahan'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan'da görevde bulunan 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Ardahan, Güncel
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