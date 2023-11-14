Ardahan'da fil alarmı

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, inceleme ve araştırmalar sonrası fotoğrafın gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı tespit edildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

EL FENERİ İLE FİL ARADILAR

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürüldü.

ARDAHAN VALİSİ: ARDAHAN'DA FİL YOK

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan " Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

"FOTOĞRAFIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ANLAŞILDI"

Ardahan Valiligi yapılan açıklamada, yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda fotoğrafının gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.