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Ardahan'da fil alarmı - Son Dakika

Ardahan'da fil alarmı

14.11.2023 21:08  - Güncelleme: 21:43

Ardahan'da bir çoban, merada hayvanları otlatırken karşısına çıktığını iddia ettiği bir filin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Arama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti.

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, inceleme ve araştırmalar sonrası fotoğrafın gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı tespit edildi.

Ardahan'da Fil İddiası: Jandarma Fili Arıyor

JANDARMA KOMUTANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan'da Fil İddiası: Jandarma Fili Arıyor

EL FENERİ İLE FİL ARADILAR

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürüldü.

Ardahan'da Fil İddiası: Jandarma Fili Arıyor

ARDAHAN VALİSİ: ARDAHAN'DA FİL YOK

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan " Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

"FOTOĞRAFIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ANLAŞILDI"

Ardahan Valiligi yapılan açıklamada, yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda fotoğrafının gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Ardahan'da çobanın fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Jandarma ekipleri didik didik fil arıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da fil alarmı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da fil alarmı - Son Dakika
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