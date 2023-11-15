"Ardahan'da fil görüldü" tartışmalarını bitiren açıklama

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Ardahan Valiliği ise herkesin konuştuğu olayla ilgili net bir açıklama yaptı.

ARDAHAN İLK KEZ TT OLDU

Ardahanlı çoban sosyal medyayı karıştırdı. Ölçek köyü merasında çobanlık yapan kişi, hayvanları otlatırken karşısına çıktığını iddia ettiği bir fil yavrusunun fotoğrafını paylaştı. Fil yavrusunun fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken Ardahan ismi X platformunda ilk kez TT oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ardahan Valiliği ise çok konuşulan iddia üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşımının uydurma olduğunu vurguladı. Yapılan fil açıklamasında; "14.11.2023 tarihinde ilimiz sınırları dahilinde hayvan otlatan bir çoban tarafından merada Fil göründüğüne dair iddialar ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmış olup, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda fotoğrafın ve haberlerin gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. Basına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur "denildi.

VALİ ÇİÇEK "UYDURMA" DEDİ

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.