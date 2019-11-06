Ardahan'da fuhuş operasyonu
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Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın sınır dışı edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı mekanlarda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5'i Azerbaycan, 4'ü Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 9 kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adli işlemleri tamamlanan kadınlar, Posof'taki Türkgözü Sınır Kapısından sınır dışı edildi.
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