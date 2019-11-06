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Ardahan'da fuhuş operasyonu

7 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın sınır dışı edildi.

Ardahan'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın sınır dışı edildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı mekanlarda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda 5'i Azerbaycan, 4'ü Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 9 kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.


Adli işlemleri tamamlanan kadınlar, Posof'taki Türkgözü Sınır Kapısından sınır dışı edildi.

Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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