Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor

01.10.2022 11:40
Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor

Ardahan'da gaz kaçağı olan piknik tüpündeki ocağı yakmak isterken yaşanan parlamada ağır yaralanan pilavcı Habip Yıldız, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Ardahan'da gaz kaçağı olan piknik tüpündeki ocağı yakmak isterken yaşanan parlamada ağır yaralanan pilavcı Habip Yıldız, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Ardahan il merkezinde pilavcılık yapan 43 yaşındaki 3 çocuk babası Yıldız, bir süre önce iş yerinin önündeki mısır kazanının altına koyduğu piknik tüpündeki ocağı yakmak istedi.

Gaz kaçağı olduğunu fark etmeden ocağı yakmak için çakmağını ateşleyen Yıldız, bu sırada yaşanan parlamada ağır yaralandı.

Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Elleri, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ile 3. derece yanıklar oluşan, Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Yıldız, AA muhabirine, dükkanın önünde bulunan mısır arabasının kazanındaki suyu ısıtmak için piknik tüpünü yakmaya çalışırken yaralandığını söyledi.

Tüpün bir süre önce rüzgardan dolayı söndüğünü anlatan Yıldız, "Hafif şekilde gaz kaçağı kokusu aldım ama emin olamadım, mısır kazanı dışarıda olduğu için açık havada bir sıkıntı olmaz diye düşündüm ve çakmağı çakınca birden parlama oldu. Parlamayla ellerim, kollarım yandı." dedi.

Yıldız, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, bir anlık dalgınlığı yüzünden talihsiz olay yaşadığını aktardı.

Bu tarz olaylara karşı herkesin daha duyarlı ve dikkatli davranmasını isteyen Yıldız "Hafif gaz kaçağı bile olsa mutlaka havalandırmayı iyi yapalım. 8 gündür hastanedeyim, daha ne kadar kalacağım bilemiyorum. Yanık çok zor, yandığınız günden iyileşinceye kadar ağrı çekiyorsunuz. Bir anlık dalgınlık, çok az gaz kokusu fark etim, keskin koku hissetseydim o hataya düşmezdim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erzurum, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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