Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Gazeteciler iftarda buluştu

Ardahan'da Gazeteciler iftarda buluştu

4 saat önce

Ardahan'da Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğince gerçekleştirilen iftar programı basın mensuplarını bir araya getirdi.

Ardahan'da Gazeteciler iftarda buluştu, System.String[]
Ardahan'da Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğince gerçekleştirilen iftar programı basın mensuplarını bir araya getirdi.

Lezzet-i Kür Restaurant'da düzenlenen iftar programında, Dernek Başkanı Deniz Başlı,konuklarla tek tek ilgilendi. İftardan sonra konuşan Başlı, hep birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu ve herkesi burada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İftar programına Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
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