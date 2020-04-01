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Ardahan'da gazetecilerle Vali Masatlı'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında 1 aylık maaşını bağışladı.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında 1 aylık maaşını bağışladı.
Masatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı.
Kampanyaya 1 maaşıyla destek olduğunu aktaran Masatlı, başta vatandaşlar olmak üzere diğer kesimlerden de kampanyaya destek verilmesini istedi.
Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da dernek olarak kampanyaya 1000 lira ile katılma kararı aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:10 Kaynak: AA
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