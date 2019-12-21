Ardahan'da "Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi" kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi' kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte... - Son Dakika

Ardahan'da "Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi" kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte...

6 saat önce

Ardahan Valiliği koordinesinde yürütülen "Gökkuşağıma Güneş Ol projesi" kapsamında Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı kurumlarda çalışan özel eğitimli personel, özel çocuklarımızın aileleri ve özel annelerle buluştu.

Ardahan'da

Ardahan Valiliği koordinesinde yürütülen "Gökkuşağıma Güneş Ol projesi" kapsamında Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı kurumlarda çalışan özel eğitimli personel, özel çocuklarımızın aileleri ve özel annelerle buluştu.


Birlikte yemek yenildikten sonra Esra Masatlı ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Ailelerle ile konuşmasında, "Özel çocuğun en yakınındaki kişi annedir. Anne desteği, motivasyonu tedavinin başarısında önemli rol oynar. Gerek dünyada gerekse ülkemizde özel çocuğa sahip olan annelerin mücadelelerini ve kazandığı başarıları okuyoruz. Öyle anneler var ki özel çocuğunun tamamen sağlığına kavuşmasında en büyük rolü oynuyor. Baba ve anne çalışsa da evde en büyük desteği çocuk annesinden görüyor. Anne hangi meslekten olursa olsun, araştırmacı ve bir o kadar da bilinçli olması gerekmektedir. Tüm bu amaçlarla ailelerimizin bu yolda yalnız olmadığını göstermek için bugün bizde devletimizin bütün imkanları ile annelerimizin ve özel eğitimli bireylerimizin yanınızdayız" dedi.


Aileler de böyle bir programın düzenlenmesinin önemine değinerek, kendilerini çok değerli, özel ve güçlü hissettiklerini ifade ettiler.


Programda Esra Masatlı'ya protokol üyelerinin eşleri ve ilgili kurumların yetkilileri de eşlik etti. - ARDAHAN

Ardahan Valiliği, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:46 Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
17:45 Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif Genel Kurulda - Son Dakika
17:44 Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı - Son Dakika
17:44 Ordu'da cezaevi firarisi hükümlü aranıyor - Son Dakika
17:39 Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da "Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi" kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]