Ardahan'da gümrükleme işlemleri adına sahte hesap açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, sahte hesaplar aracılığıyla uçakta unutulan ve gümrüğe takılan ürünlerin gümrük müdürlüğü adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğu bahanesiyle dolandırıcılık yapan M.S.M'yi gözaltına aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı mektubu

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var