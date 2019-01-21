Ardahan'da Hava Buz Kesti, Şelale Dondu

Ardahan'da hava buz kesti, şelale dondu Ardahan'da donan şelale Pamukkale'yi andırdıARDAHAN - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da şelaleden Kura Nehri'ne akan su buz tuttu.

Ardahan'da hava buz kesti, şelale dondu

Ardahan'da donan şelale Pamukkale'yi andırdı



ARDAHAN - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da şelaleden Kura Nehri'ne akan su buz tuttu. Buz sarkıtlarından oluşan görüntüler Pamukkale'yi andırdı.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının ardından aşırı soğuklar, birçok akarsu ve dereyi dondururken, Halilefendi mahallesinde bulunan şelalede dev sarkıtlar oluştu. Ardahan şelalesinde uzunlukları 10-12 metreye ulaşan buz sarkıtları, doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan suyun, soğuk hava sebebiyle buz tutması sonucu oluşan görüntüler Pamukkale'yi akıllara getirdi.

Zafer Kaya isimli vatandaş, Ardahan'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "Soğukla mücadele ediyoruz ama soğuğun güzellikleri de var. Şelale tamamen donmuş ve Pamukkale'yi akıllara getiriyor. Gerçekten ayrı bir güzellik." şeklinde konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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