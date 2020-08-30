Ardahan'da hava sıcaklığı gece 4 dereceye kadar düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 4, Kars'ta 6, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 ve Ağrı'da 17 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.