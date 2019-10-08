Ardahan'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ü jandarma ekiplerince Ardahan merkeze bağlı Lehimli köyü kırsalında bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde İlyas Şen'e ait 10, Yavuzlar köyünde ise Ali Tuza'ya ait 10 büyükbaş hayvanın ahırlardan çalınması üzerine durum jandarmaya haber verildi.
Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Ardahan Merkeze bağlı Hasköy bölgesine götürüldüklerini tespit etti.
Bunun üzerine Hasköy bölgesine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ünü Lehimli köyü kırsalında buldu.
Bulunan hayvanlar, Göle ilçesine getirilerek sahiplerine teslim edildi.