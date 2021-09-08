Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar muhafaza altına alınırken, yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ARDAHAN

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