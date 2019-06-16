Ardahan'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan köy

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünün, heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına ilişkin, "Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünün, heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına ilişkin, "Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Gereken neyse yapılacağından, vatandaşımızın sorununa en kısa sürede cevap bulacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Vali Masatlı, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fırat Örs ve diğer ilgililerle, önceki gün heyelan riski nedeniyle boşaltılan 50 haneli Savaşır köyünde incelemelerde bulundu.

Köyde vatandaşların sorunlarını dinleyen Masatlı, burada yaptığı açıklamada, devletin büyük olduğunu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekenin hızlıca yapılmaya başlandığını söyledi.

Savaşır köyüyle ilgili teknik çalışmanın yapıldığını, köyün bir süre izlemeye alınacağını belirten Masatlı, "Ankara ve başka illerden gelen uzman ekiplerce gerekli teknik çalışma yapıldı. Çalışma neticesinde buradaki hareketin belli bir zaman incelenmesi yönünde rapor tutuldu. İzlemenin ardından köyümüzle ilgili kesin karar verilecek." diye konuştu.

Masatlı, köyde 4 ağır, 13 hafif hasarlı bina tespit ettiklerini, söz konusu binalardaki vatandaşların konaklama sorunlarının giderildiğini kaydetti.

Acil ihtiyaçlar için gerekli paranın talep edildiğini, bunun bir miktarının vatandaşa verilmek üzere hesaplarına aktarıldığını anlatan Masatlı, en büyük tesellilerinin, olayda can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti.

Masatlı, "Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Gereken neyse yapılacağından, vatandaşımızın sorununa en kısa sürede cevap bulacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili birilerinin, vatandaşın duygularını istismar etmeye çalıştığının altını çizen Vali Masatlı, buna kimsenin hakkı olmadığını, bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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