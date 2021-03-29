Ardahan'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ardahan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.Ç, M.A. ve C.Ö'nün ikametlerinde arama yaptı.

Aramada 4 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayda mühimmat ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.