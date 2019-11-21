Ardahan'da ihracat destek ofisleri açıldı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da ihracat destek ofislerini açtıklarını bildirdi.

Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATSO bünyesinde Ardahan'daki ihracatçı sayını arttırmak ve mevcut ihracatçıları alanlarında bilgilendirmek amacıyla sınır kapılarında ihracat destek ofislerini açtıklarını kaydetti.

Ofis aracılığıyla ayrıca ulusal ve uluslararası hibe ve fonlara erişimlerinin sağlanacağını dile getiren Demirci, şöyle konuştu:

"TOBB'dan gelen onay yazısı ile resmiyet kazanan ofislerimiz, tüm üyelerimize ve halkımıza hizmet etmeye başlamıştır. Bilindiği üzere Ardahan Ticaret Odası olarak 2 sınır kapısına sahip bir iliz. İlimizde ihracatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemekteyiz. Tarım, hayvancılık ve kış turizmine alternatif olabilecek en önemli sektör dış ticarettir. Bizde bu alanda nitelik ve nicelik olarak alanımızı büyütmek, ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak istiyoruz."