Son Dakika Haberleri: Ardahan'da iki katlı binada yangın
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Ardahan'da iki katlı binada yangın

2 saat önce

Ardahan'ın Hanak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ardahan'da iki katlı binada yangın, System.String[]

Ardahan'ın Hanak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Geç köyünde Murat Altıntaş'a ait binanın üst katında yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Hanak ve Damal belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Büyükkaya, yangına müdahale eden Damal Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ardahan, İtfaiye, Hanak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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