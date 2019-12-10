Son Dakika Haberleri: Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi Çevre Yolu kavşağında, Taylan Abic'in kullandığı 75 BA 042 plakalı otomobil ile Mürsel Duran idaresindeki 06 AG 8308 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada, sürücü Abic ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cumhuriyet Caddesi, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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