Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Musa Tunay Demir idaresindeki 36 EU 832 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Metehan Solmaz'ın kullandığı 75 BC 660 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ardahan Noterliği mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Sevdagül Demir ve Gülcan Cusa yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:51 - Kaynak: AA
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