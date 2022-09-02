İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

02.09.2022 10:10
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Ardahan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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