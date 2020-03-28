Ardahan'da İl İdare Kurulu Korona virüs gündemiyle toplandı - Son Dakika
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Ardahan'da İl İdare Kurulu Korona virüs gündemiyle toplandı

6 saat önce

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Vali Mustafa Masatlı başkanlığında İl İdare Kurulu toplantısı düzenlendi.

Ardahan'da İl İdare Kurulu Korona virüs gündemiyle toplandı, System.String[]

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Vali Mustafa Masatlı başkanlığında İl İdare Kurulu toplantısı düzenlendi.


Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Defterdarı, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım Müdürü, AFAD Müdürü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü'nün katıldığı toplantıda; Korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlarımızın en üst seviyede riayet etmeleri ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına yönelik konular görüşüldü.


Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs salgının önlenmesi anlamında her türlü tedbirin alındığını, tedbirlerin daha üst seviyeye çıkarılması notasında sosyal izalasyonun sağlanması ve sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirin alınarak acilen uygulamaya konulacağını bildirdi. Alınacak tedbirlerin uygulanması anlamında her kurumun üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini de aktaran Vali Masatlı, belediye, sağlık, jandarma ve emniyet birimleri başta olmak üzere her kurum üzerine düşen tedbiri aldığını, özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarının sıkı denetimi için iki ayrı jandarma kontrol noktası daha oluşturularak, denetimlerin arttırıldığını ifade etti.


İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge ve talimatları ivedi olarak uygulamaya aldıklarını belirten Vali Mustafa Masatlı, "Bütün bilimsel veriler ve sahadaki mevcut durum, tehdidin son derece ciddi olduğuna ve mücadelenin asıl şimdi başladığına işaret etmektedir. Bu itibarla, bugüne kadar göstermiş olduğumuz takip ve teyakkuzu, özellikle bundan sonra da göstermemiz; alınan tedbirler ve genelgelerin tam olarak uygulanmasını temin etmemiz; vatandaşlarımızın evden çıkmamasını temin etmemiz; sosyal izolasyonu tam manasıyla sağlarken tedarik ve üretim zincirinin aksamamasına, kamu düzeninin bozulmamasına özen göstermemiz, bu mücadelenin başarıya ulaşması için hayati önem taşımaktadır. Sürecin yönetiminde bugüne kadar ortaya koymuş olduğumuz başarılı performansınızdan hareketle, inşallah bu meseleden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Korona virüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir" dedi.


Vali Mustafa Masatlı alınan tedbirleri ise şu şekilde açıkladı:


"1-Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.


2-Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni gerçekleştirilebilecektir.


3-İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valiliğimiz koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.


4- Seyahat İzin Kurulu otogarlarda görev yapacaktır.


5-Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.


6-Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.


7-Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.


8-Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Çamlıçatak Kontrol noktası Sakaltutan Mevkisine, Şavşat kontrol noktası Sahara mevkisine taşınmıştır. Göle- Kars ve Çıldır-Doğruyol mevkisine iki yeni kontrol noktası oluşturulmuştur. Kontrol noktasında ki tüm giriş yapanların bilgileri izlem formuna işlenecek, giriş yapanlara uyulması gereken kurallar tebliğ edilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Evde gözetime alınanların kontrolleri, muhtar, ihtiyar heyeti, aile hekimi, imamlar ve kolluk görevlilerince yapılacaktır. Belirlenen kurallara uymayanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacaktır.


9-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.


10-Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.


11-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.


12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.


13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.


14-Bu kontrol ve denetimlerin te yerden ve sağlıklı yapılabilmesi için, Şavşat garajı, Kars garajı, Göle garajı ve Kars havaalanı servisi otogara taşınacak olup, giriş ve çıkışlar sadece otogardan yapılacaktır". - ARDAHAN

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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