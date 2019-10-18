Son Dakika Haberleri: Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Masatlı, devam eden projeleri kısa sürede tamamlayarak yeni projelerin alt yapısını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin gerektirdiği 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımların plan ve programlanması için gayret gösterildiğini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak çalışmaların hızlıca tamamlanması önemlidir. Üzerine sorumluluk düşen herkes bu konularda duyarlı olursa işlerimiz daha hızlı ve verimli yürüyecektir. Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik her tür katkının ve çalışmanın yapılmasını istiyoruz."

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak
Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]