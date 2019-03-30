Ardahan'da İl Özel İdare Ekipleri Kapalı Köy Yolları İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Ardahan'da İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolları için seferber olduBAYBURT - Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.
Ardahan
'da İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolları için seferber oldu
BAYBURT - Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.
Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi yarın yapılacak seçimler öncesi yüksek kesimlerdeki köy ve mahallelere ulaşmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda tüm köy yolları ulaşıma açılırken, ekipler yolları açık tutmak için vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:11 Kaynak: İHA
Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu