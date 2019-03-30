Son Dakika Haberleri: Ardahan'da İl Özel İdare Ekipleri Kapalı Köy Yolları İçin Seferber Oldu

Ardahan'da İl Özel İdare Ekipleri Kapalı Köy Yolları İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Ardahan'da İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolları için seferber olduBAYBURT - Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ardahan'da İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolları için seferber oldu

BAYBURT - Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.
Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi yarın yapılacak seçimler öncesi yüksek kesimlerdeki köy ve mahallelere ulaşmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda tüm köy yolları ulaşıma açılırken, ekipler yolları açık tutmak için vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Ardahan, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:40:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da İl Özel İdare Ekipleri Kapalı Köy Yolları İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]