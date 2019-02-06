Son Dakika Haberleri: Ardahan'da İnşaat İşçilerinin Soğukla Mücadelesi

Ardahan'da İnşaat İşçilerinin Soğukla Mücadelesi

50 dakika önce

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, dondurucu soğuktan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Ardahan'da İnşaat İşçilerinin Soğukla Mücadelesi, System.String[]
Ardahan'da sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, dondurucu soğuktan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, hava sıcaklığının eksi 23 dereceyi gördüğü kentte ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için teneke içinde ateş yakarak ısınan işçiler, bir yandan çalışırken diğer yandan da soğuklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

İşçiler soğuk havalardan korunmak amaçlı tenekeler içinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

İşçi, Ardahan, Güncel
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