Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

06.04.2022 11:39
Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da, iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza kesildi.

Ardahan'da, iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

Kesilen cezayı kabul etmeyip ekiplere sözlü tacizde bulunan ve zorluk çıkaran 3 kişi ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatan ekipler, kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya el koydu.

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Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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