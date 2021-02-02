Ardahan'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu şiir yarışması düzenlencek - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Ardahan Üniversitesince "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Bağcı, AA muhabirine, yarışmaya herkesin katılabileceğini söyledi.

Mehmet Akif'in ve İstiklal Marşı'nın önemini daha çok kitleler tarafından bilinmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi TBMM tarafından Ülkemizde 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, YÖK, üniversitelerde 2021 yılında yapılacak İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin 'On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal' temalı olmasını kararlaştırmıştır. Bu nedenle biz de böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenler üniversite sitemizden ulaşabilirler."

Bağcı, yarışmaya katılacakların müracaatının 24 Şubat'a kadar süreceğini belirterek, dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceğini sözlerine ekledi.