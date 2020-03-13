Ardahan'da İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

Ardahan'da İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü etkinliği

6 saat önce

İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ardahan'da İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü etkinliği, System.String[]

İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın da katıldığı etkinlikler kapsamında ilk program Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. Burada ki programda Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni ve kabulünü anlatan şiir, türkü ve orotoryo gösterileri sergilendi.


Burada ki etkinliğin ardından 23 Şubat İlkokulu'nda ki etkinliğe geçildi. İlkokul öğrencileri tarafından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şirleri ve İstiklal Marşı'ndan kesitleri içeren orotoryo gösterisi ve müzik dinletisi sergilendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise madalya ve ödülleri verildi.


Program sonunda Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN

Anadolu Lisesi, Yunus Emre, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

Son Dakika Haberleri
20:58 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
20:56 Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi
20:54 İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
20:54 Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
20:53 Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "Şehrimizde hava kirliliği var"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:02:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]