Ardahan'da izinsiz alkol satışı yapan 3 işletmeye ceza - Son Dakika

Ardahan'da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) izni olmadan restoranda alkollü içecek satışı yapan 3 işletmeye 52 bin 197 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Bilbilan Yaylası'nda restoran işletmeciliği yapan 3 kişi iş yerinde, TAPDK izin belgesi olmadan alkollü içecek satışı yapıldığı tespit edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda işletmelerde 241 koli alkollü içecek ele geçirildi.
TAPDK izin belgesi olmadan alkollü içecek satışı yapan 3 işletmeye toplam 52 bin 197 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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