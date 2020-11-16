Ardahan'da jandarma 66 internet sitesine erişimi engelledi - Son Dakika

Ardahan'da jandarma 66 internet sitesine erişimi engelledi

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 66 siteye erişimi engelledi.

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 66 siteye erişimi engelledi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Hollanda, İran, Fransa, Rusya ve Tayvan üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi. Sitelerden 33'ünün müstehcen içerikli, 33'ünün de yasadışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimi engellendi.

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