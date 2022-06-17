Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, doğanın korunması ve yaşatılması amacıyla köy okulunda okuyan bir grup öğrenci ile Çamlıçatak ve Yalnızçam bölgelerindeki ormanlık alana gitti.

Kaynak: AA

Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da jandarma ekipleri öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı - Son Dakika

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