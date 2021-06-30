Ardahan'da jandarma ekiplerinin bulduğu kayıp yaşlı kadın ailesine ulaştırıldı - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekipleri, kara yolunda bitkin halde bulduğu 73 yaşındaki kadını ailesine kavuşturdu.

Türkgözü mevkisinde devriye yapan Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunda yaşlı ve bitkin vaziyette yaşlı bir kadın fark etti.

Yaşlı kadını karakola götürerek ihtiyaçlarını gideren jandarma ekipleri, kimlik tespiti yaptıkları 73 yaşındaki G.K'nin Gümüşkavak köyünde yaşadığını ve kaybolduğunu tespit etti.

Çeşitli ikramlarda bulunulan G.K, oğluna teslim edildi.