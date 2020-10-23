Ardahan'da jandarmadan aile içi şiddete karşı bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ardahan jandarması, köydeki vatandaşlara yönelik aile içi şiddete karşı bilgilendirme toplantısı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında, merkeze bağlı Hasköy köyü kültür evinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konulu bilgilendirme ve bilinçlendirme sunumları yapıldı.

Vatandaşlar da jandarmaya söz konusu çalışmadan dolayı teşekkür etti.