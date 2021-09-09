Bölgeye gelen ekipler, yaralı iki kuşu tedavileri için Kars 'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kırsal arazide devriye görevi yapan İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Posof ilçesi Söğütlükaya köyü bölgesinde yaralı saz kamışçı ile il merkezine bağlı Ölçek köyü arazisinde kartal bulması üzerine durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Ardahan 'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kartal ile saz kamışçı kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı kartal ile saz kamışçı kuşu tedavi edilecek - Son Dakika

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