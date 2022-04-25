Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

25.04.2022 11:53
Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kırsal arazide devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bağdeşen köyü bölgesinde yaralı kızıl şahin bulunca durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu koruma altına alıp Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı kuş tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Aranan şahıs, Sinop'a adım attığında jandarma ekiplerince yakaladı Son dakika haberi... Aranan şahıs, Sinop'a adım attığında jandarma ekiplerince yakaladı Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:18:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement