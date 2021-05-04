Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Otbiçen köyü kırsalında devriye halindeki jandarma ekipleri, yaralı bir kızıl şahin gördü.
Veteriner hekime gösterilen kızıl şahin, ardından Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.
Kaynak: AA
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