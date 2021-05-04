Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Ardahan 'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor

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